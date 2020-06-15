Фабрика закрыта на карантин
Вспышка коронавируса зарегистрирована на алматинской фабрике «Рахат»
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Почти у трети сотрудников фабрики «Рахат» в Алматы выявлена коронавирусная инфекция, причем при обследовании выявлено 467 бессимптомных носителей, сообщил в понедельник в ходе брифинга главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин.

«По фабрике «Рахат»: с 30 мая 4 июня было зарегистрировано 10 случаев. Сначала у одного сотрудника фабрики при обследовании на плановую операцию выявили коронавирус. Затем, при заводе имеется проходная, оборудованная стационарным тепловизором. Сразу в один день было зарегистрировано 8 сотрудников, которые пришли на работу с повышенной температурой, была вызвана скорая, их не допустили на работу. При лабораторном обследовании у них был выявлено заражение коронаврусной инфекцией», - сообщил Бекшин.

В итоге, по его словам, на фабрике были обследованы около полутора тысяч работников, и почти у трети выявлена инфекция.

«К нашему, будем говорить, удовольствию, было выявлено 467 вирусоносителей, то есть бессимптомных. На сегодня они отправлены на домашний карантин, переданы под наблюдение врачей поликлиники», - подчеркнул главный санитарный врач Алматы.

Он также отметил, что 1 тыс. работников предприятия – это жители пригородов Алматинской области, информация о них передана в местные поликлиники, и оставшиеся 500 – жители Алматы, они также находятся на контроле городских поликлиник.

Бекшин также сообщил, что сейчас фабрика закрыта на карантин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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