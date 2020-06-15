В Алматы сократили время работы рынков и кафе

В Алматы приостановлена работа объектов питания в торгово-развлекательных центрах, а всем кафе и ресторанам ограничили время работы. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача города опубликовано сегодня, 15 июня.

В постановлении говорится, что госорганы, филиалы нацкомпаний и другие офисы должны перевести на дистанционную работу 50% сотрудников при штатном расписании не более 30 сотрудников. Также 50% сотрудников на удаленку должны перевести банки.

Время работы продовольственных и непродовольственных рынков установлено с 9:00 до 16:00 в будние дни, в выходные – с 9:00 до 18:00; ЦОНов – с 10:00 до 16:00, но при этом они будут оказывать только те услуги, которые нельзя получить онлайн. Также ограничена работа ТРЦ – с 10:00 до 21:00, а работа объектов общественного питания – приостановлена. Кафе и рестораны города будут работать до 22:00, ранее они работали до 23:00.

На всех действующих объектах усилен санитарно-дезинфекционный режим, запрещены торжественные и памятные мероприятия, приостановлена работа банкетных залов, компьютерных центров, букмекерских контор, боулинга и бильярдных.