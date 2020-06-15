Почти в два раза выросло количество тяжелых больных COVID-19 в Алматы

Всего в больницах находится 1226 человек
Тамара Вааль, VластьЗа последнюю неделю количество больных, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, увеличилось почти в два раза, сообщил в понедельник в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения города Камалжан Надыров.
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