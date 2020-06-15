Почти в два раза выросло количество тяжелых больных COVID-19 в Алматы

За последнюю неделю количество больных, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, увеличилось почти в два раза, сообщил в понедельник в ходе брифинга руководитель управления здравоохранения города Камалжан Надыров.

Как напомнил Надыров, на 15 июня в Алматы зарегистрировано 3113 зараженных коронавирусной инфекцией, их них 813 – бессимптомных. Причем только за последнюю неделю зарегистрировано 209 новых случаев с симптомами и 616 – без симптомов. В инфекционных стационарах находятся 1226 человек, из них 57 детей, среди них 5 – крайне тяжелых, 62 – с тяжелым течением болезни, 575 – средней степени тяжести и 584 – в удовлетворительном состоянии. Количество бессимптомных составляет 55%, однако они «входят в группу риска», отметил он.

«Мы наблюдаем тенденцию роста тяжелых пациентов. За последнюю неделю их количество практически удвоилось. Если раньше их количество составляло 36%, сегодня мы наблюдаем 62% с тяжелым течением коронавирусной инфекции», - подчеркнул Надыров.