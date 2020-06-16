Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 8 млн, умерли 436,3 тыс. человек.

В США общее количество инфицированных превышает 2,1 млн человек, из них скончались 116,1 тыс. В Бразилии порядка 888,3 тыс. заразившихся, умерли 43,9 тыс. В России порядка 536,5 тыс. случаев заражения и свыше 7 тыс. летальных случаев. В Индии всего заразились 332,4 тыс. человек, умерли 9,5 тыс.

В Великобритании – 298,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 41,8 тыс.; в Испании – 244,1 тыс. случаев и 27,1 тыс. смертей; в Италии – порядеа 237,3 тыс. заболевших и свыше 34,3 тыс. умерших.

В Перу всего с начала эпидемии заразились почти 233 тыс. человек, умерли более 6,8 тыс. Во Франции – 194,3 тыс. случаев заражения и 29,4 тыс. умерших. В Иране – 189,8 тыс. заразившихся, умерли 8,9 тыс. человек. В Германии – порядка 187,7 тыс. заболевших, скончались 8,8 тыс. человек, в Турции –179,8 тыс. заболевших, умерли 4,8 тыс..