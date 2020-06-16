Дело Ильяшева: защитникам политактивиста отказали в отводе судьи

Воронов подчеркнул, что его до сих пор не ознакомили с материалами дела Ильяшева, хотя он подал письменное ходатайство об этом 10 июня, а 12 июня, в ходе суда над активистом, это ходатайство было одобрено судьей. Тем не менее, 15 июня, во время следующего суда над Ильяшевым, Воронов заявил, что его так и не ознакомили с материалами дела. Несмотря на это, судья Махарадзе перешла к судебному следствию. Тогда Воронов и заявил отвод судье Махарадзе.

«Невозможно перейти к судебному следствию, если защитник не знает материалов дела и таким образом не может оказать квалифицированную помощь своему защитнику», - подчеркнул его коллега Назханов.

Сегодня суд не учел аргументы адвокатов, отказав в отводе судьи Махарадзе.

«Суд не принял во внимание доводы адвоката, что судья (Махарадзе – V) не дал возможности ознакомиться (с материалами дела – V) и начал судебное следствие, поскольку… при том, что Воронову же были предоставлены непосредственно материалы уголовного дела. И данное обстоятельство суд не считает прямо или косвенно заинтересованным судьей Махарадзе на рассмотрении данного уголовного дела», - пояснил рассматривавший этот вопрос судья Фаррух Омаров. Постановление обжалованию не подлежит.

До того, как судья Омаров озвучил постановление, Ильяшев выразил сомнение в объективности судебной системы Казахстана.

«Насколько мне известно, большая часть действующего состава судей Республики Казахстан являются лицами, назначенными на эти должности гражданином Назарбаевым, так называемым елбасы. В этой связи я считаю, что люди, которые считают его для себя кумиром, [неразборчиво] являются, по сути, его приверженцами», - сказал Ильяшев.

Отметим, что ранее адвокаты и их подзащитный также жаловались на плохое качество связи, для обеспечения которой использовали приложение TrueConf. Сегодня использовали другое приложение - Zoom, и качество связи стало заметно лучше, однако Альнура Ильяшева, находящегося под арестом в следственном изоляторе, по-прежнему было слышно плохо.

Альнур Ильяшев был задержан в апреле, позднее следственный суд санкционировал его арест на два месяца на время досудебного расследования. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии «Нур Отан», хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП. По версии следствия, «заведомо ложная» информация есть в постах Ильяшева в Facebook от 21, 26 и 28 марта. В них упоминаются Нурсултан Назарбаев и партия «Нур Отан». Партия отрицала свою роль в уголовном деле против Ильяшева, однако в постановлении о квалификации дела, которое 22 апреля у себя в Facebook опубликовал брат политактивиста Дос Ильяшев, говорится о критике именно в адрес «партии власти».

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга, его акция стала первым разрешенным митингом за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн тенге в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

Международная организация Human Rights Watch в пятницу, 12 июня, призвала освободить Ильяшева, а также активистку Асию Тулесову из-под стражи и снять с них все обвинения.