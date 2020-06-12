Human Rights Watch призвала власти освободить Асию Тулесову и Альнура Ильяшева

В пятницу, 12 июня, международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала казахстанские власти снять все уголовные обвинения с активистов Альнура Ильяшева и Асии Тулесовой и освободить их из-под стражи. Альнур Ильяшев обвиняется в распространении заведомо ложной информации в период ЧП, и ему грозит до семи лет тюремного заключения. Асия Тулесова обвиняется в применении неопасного для жизни насилия к представителю власти, а также – в оскорблении представителя власти, ей грозит до трех лет заключения.

В организации призвали казахстанские власти освободить активистку, «арестованную за то, что она сбила фуражку офицера во время протеста, а также снять с нее уголовные обвинения».

«Заключение Асии Тулесовой на основании этих несоразмерных обвинений – грубейшее превышение полномочий со стороны полиции и суда, - отмечает Мира Ритман, старший исследователь HRW по Центральной Азии. - Запрет мирных собраний и уголовное преследование Тулесовой показывает, как Казахстан отвечает репрессиями на мирные протесты».

В HRW также подчеркнули, что согласно видеоматериалам с протестов 6 июня, после которых была арестована Тулесова, «полиция агрессивно разгоняла протест, хватая людей за руки и за ноги, и волоча их в полицейские фургоны».

Правозащитная организация также призывает освободить гражданского активиста Альнура Ильяшева, обвиняемого в распространении заведомо ложной информации в период чрезвычайного положения.

«Казахстанские активисты не должны подвергаться заключению за использование своего права на свободу слова и мирный протест, - говорит Ритман. - Власти должны снять уголовные обвинения с Альнура Ильяшева и Асии Тулесовой и освободить их».

Тулесова была задержана после допроса в полиции вечером в понедельник, 8 июня. Ее обвиняют в оскорблении представителя власти (статья 378 Уголовного кодекса) и применении насилия в отношении представителя власти (статья 380 Уголовного кодекса). Уголовное дело было заведено после разгона митингов 6 июня. Следственный суд санкционировал ее арест на 10 дней с возможностью продления. По версии обвинения, Тулесова применила к полицейскому, работавшему на митинге, насилие. Сама активистка во время перерыва в суде так прокомментировала случившееся: «Я просто снимала видео, как людей грубо, с силой затаскивают в автозаки. Я хотела воспрепятствовать этому, потому что посчитала, что это беззаконно и бесчеловечно так поступать с людьми. Все мои действия были направлены на то, чтобы остановить это».

После ее задержания общественные деятели и представители гражданских организаций обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить Тулесову из ИВС.

Асия Тулесова – известная алматинская гражданская активистка, лидер экологической организации Almaty Urban Air. Также она известна акций «От правды не убежишь», за которую в 2019 году ее и Бейбарыса Толымбекова подвергли административному аресту.

В 2016 году, когда была возможность самовыдвижения на выборах, Тулесова пыталась зарегистрироваться как кандидат в депутаты маслихата. С предвыборной гонки ее сняли из-за разницы в налоговой декларации, которая составила 78 тиын.

Альнур Ильяшев был задержан в апреле, позднее следственный суд санкционировал его арест на два месяца на время досудебного расследования. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. При этом департамент полиции Алматы ссылался также на то, что активист не исполнил решение суда по иску к нему партии «Нур Отан», хотя само решение было вынесено задолго до объявления режима ЧП.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн тенге в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.