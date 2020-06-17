Глава горздрава Алматы признал, что ежедневно в больницы поступают более 100 зараженных коронавирусом

«Ситуация в городе действительно сложная. Ресурсы системы здравоохранения не безграничны. Этих ресурсов не хватает и в самых развитых странах, где уровень финансирования в десятки раз больше чем в нашей стране. Идет рост заболеваемости. В последние дни ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов. Для понимания: средняя мощность клиники составляет 200-300 коек, соответственно для удовлетворения спроса нужно раз в три дня открывать инфекционный стационар, что конечно же невозможно. На сегодняшний день в городе уже задействовано 10 клиник для лечения пациентов с Covid-19, лечение получают более 1300 пациентов», - написал Надыров в комментариях в посту пользователя в Facebook.

Он подчеркнул, что «действующие клиники невозможно перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, потому что они спасают жизни от других патологий (инфаркт, инсульт, аппендициты и т.д).

«Ежедневно более 2500 экстренных случаев по городу. Вопрос не только в свободных койках, но и в наличии врачебных бригад, готовых работать с ковидными пациентами. Соответственно, к сожалению, мы вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести. Нагрузка на врачей ПМСП так же выросла в разы! И все это при том, что специфичного лечение данного вируса ещё нет», - признал глава управления.

Вместе с тем он призвал население «задуматься, прежде чем пренебрегать рекомендациями специалистов», подчеркивая, что многие «откровенно» их игнорируют.

«Многие до сих пор не верят, что есть реальные риски заболеть. Все это приводит к резкому росту заболевания. Так что государство слышит, вопрос в другом: слышит ли население государство и экспертов? Надеюсь, что разум победит», - заключил Надыров.

Отметим, что в официальной статистике количество заболевших в Алматы за минувшие сутки, например, составляет всего 62, это и пациенты с симптомами, и бессимптомные. За понедельник было выявлено 98 заболевших, из них 64 – бессимптомные пациенты, которых, согласно алгоритму, не госпитализируют в больницы.