Еще девять человек скончались от коронавируса в Казахстане

Минздрав сообщил о смерти еще девяти пациентов от последствий коронавируса - это крупнейший разовый прирост смертельных случаев с начала эпидемии

По данным Минздрава, в столице умерло шесть пациентов - женщины в возрасте 56, 68, 69, 70 и 82 лет, а также 38-летний мужчина (это самый молодой пациент, умерший от коронавируса с начала эпидемии), в Алматы скончались два пациента - мужчины в возрасте 51 года и 60 лет, в Шымкенте умер 41-летний мужчина. Никаких подробных сведений о пациентах, времени их госпитализации, возможных сопутствующих заболеваниях ведомство не сообщило.

С начала этой недели Минздрав сообщил о смерти уже 20 пациентов от последствий коронавируса, за всю минувшую неделю умер 21 человек.

В столице число смертельных случаев достигло 21 - регион остается лидером по числу смертей от коронавируса, в Алматы - 15, в Шымкенте - 12.

Всего в Казахстане, по официальным данным Минздрава, от коронавируса умерло 97 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.