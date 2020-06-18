Жителям столицы рекомендовали купить продукты до субботы

20-21 июня в столице будут работать только продовольственные магазины у дома и с 10 утра до 5 вечера. В выходные дни будет приостановлена деятельность всех ТРЦ, торговых домов, сетевых магазинов, крытых продовольственных и непродовольственных рынков, базаров и магазинов, сообщается на сайте акимата города.

«Учитывая, что в городе сейчас два очага – это семейные и коллективные – было принято решение внедрить в городе «домашние выходные». Сейчас нам, врачам, необходимо снизить темпы заражения и разорвать цепочку. Иначе инфекция начинает набирать обороты. Работать будут только те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность города и продмагазины у дома. Даже рынки будут закрыты. Горожане должны до субботы купить необходимые продукты. Но не должно быть ажиотажа, так как в продмагазинах у дома есть все необходимое. Людям необходимо в эти дни сидеть дома. Не выходить из дома без надобности», - сказала главный санврач города Жанна Пралиева.

20-21 июня будут работать аптеки и летники кафе и ресторанов с соблюдением строгих санитарных норм.