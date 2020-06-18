Инфекционные стационары Алматы заняты больными COVID-19 на 95% – Бекшин

«На сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом напряженная, и если говорить о том, что за последние две недели, начиная с 3 июня, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе, регистрация удвоилась. Заполнение коек в инфекционных стационарах возросло до 95%. Но сейчас госпитализация осуществляется, так как на место выписавшихся ложатся новые больные. Если в марте месяце заболеваемость формировалась за счёт завозных случаев, в апреле за счет того, что мы резко усилили охват диагностикой населения и работали по уязвимым группам населения, выявляли активно, то в июне месяце отмечается рост заболеваемости за счет самообращения граждан, и формирования очагов в организациях», - сообщил Бекшин.

Он привел в пример фабрику «Рахат», «которая добровольно закрылась на две недели», а также «Зеленый базар» – он по решению суда закрыт на месяц, а «за невыполнение предписаний и требований санитарно-эпидемиологической службы наложен штраф размером 1 млн 722 тыс. тенге».

«Поэтому наша задача сейчас – принять меры для того, чтобы сами организации понимали, что на сегодня нам здоровье горожан дороже, и на сегодня мы принимаем меры по остановке ряда объектов», - отметил Бекшин.