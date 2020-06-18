Еще пять человек умерли от коронавируса в Казахстане

Минздрав сообщил о смерти от коронавируса в Казахстане еще пяти пациентов.

В столице умер 32-летний мужчина - это самый молодой пациент, скончавшийся от коронавируса с начала эпидемии. В Карагандинской области скончался 64-летний мужчина, в Акмолинской области - 40-летний пациент, в Алматы - мужчины в возрасте 55 и 58 лет. Ведомство не приводит информации о времени госпитализации, а также возможных сопутствующих заболеваниях пациентов.

В столице число смертельных случаев от коронавируса выросло до 25, в Алматы - до 17, в Карагандинской области - до 10, в Акмолинской области - до 7.

С начала этой недели Минздрав сообщил уже о смерти 29 пациентов.

Днем в четверг и.о. министра здравоохранения Ляззат Актаева, отвечая на вопрос Vласти, сообщила, что с начала эпидемии 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, непосредственно от коронавируса в Казахстане умерло 105 человек, еще 54 зараженных COVID-19 умерли от других болезней. Общее число смертей заболевших коронавирусом составляет к этому моменту 159.