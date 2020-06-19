Казахстан продолжает обновлять рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1 252 случая коронавируса: у 474 пациентов проявлялись симптомы болезни, выявлено также 778 бессимптомных носителей, сообщила пресс-служба Минздрава. Все три значения – количество пациентов с симптомами, без них и общий суточный прирост числа случаев являются рекордными с начала эпидемии.

В столице зарегистрировано 200 случаев коронавируса (103 пациента с симтомами и 97 бессимптомных), в Карагандинской области – 153 (57 симптомных и 96 бессимптомных), в Шымкенте – 109 случаев (37 с симптомами и 72 без симтомов), в Алматы – 103 случая (41 симтомный и 62 бессимптомных), в Атырауской области – 99 (17 с симптомами, 82 бессимптомных), в Западно-Казахстанской области – 94 случая (28 пациентов с симптомами, 66 пациентов без симптомов), в Туркестанской области – 73 случая (32 с симптомами и 41 без них), в Актюбинской области – 62 случая (27 с симптомами, 35 без симптомов), в Жамбылской области – 60 случаев (29 с симптомами, 31 бессимтомный), в Алматинской области – также 60 случаев (9 симтомных, 51 бессимптомный), в Восточно-Казахстанской области – 57 случаев (35 симптомных, 22 бессимптомных), в Акмолинской области – 48 (20 симптомных, 28 бессимптомных), в Кызылординской области – 40 случаев (11 с симптомами болезни, 29 без них), в Костанайской области – 36 случаев (11 с симптомами, 25 без симптомов), в Мангистауской области – 34 случая (5 пациентов с симптомами, 29 без них), в Северо-Казахстанской области – 24 случая (по 12 пациентов с симптомами и без них).

В Павлодарской области накануне не выявили ни одного нового случая коронавируса.

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлен 7 609 бессимптомных пациентов.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 23 960 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 16 351 случай – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 8 пациентов от коронавируса, 237 человек выписаны из больниц после выздоровления.