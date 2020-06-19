Чиновники в Алматинской области подозреваются во взяточничестве при строительстве многоквартирных домов

В Алматинской области ведется два досудебных расследования по фактам получения взяток при строительстве домов, в том числе по госпрограмме «Нурлы жол», сообщает Антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Панфиловского района, и.о. руководителя отдела строительства, главного специалиста указанного отдела акимата Панфиловского района Алматинской области и представителя ТОО по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Они подозревается в получении и дачи взятки на общую сумму 350 тыс. тенге, за общее покровительство деятельности ТОО при осуществлении строительства объекта «Строительство 2-х 60 квартирных жилых домов по государственной программе «Нурлы Жол», - говорится в сообщении.

Кроме этого, антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства города Талдыкорган. Он подозревается в получении взяток в сумме 400 тыс. тенге и 165 тыс. тенге от директора ТОО за подписание акта выполненных работ по корректировке ПСД и за ускорение перечисления бюджетных средств по договору при строительстве двух жилых домов на 60 и 98 квартир в Талдыкоргане.

Вместе с тем еще в отношении ряда чиновников проводится расследование. Так, заместитель руководителя одного из управлений акимата Жамбылской области подозревается в хищении 50 млн бюджетных средств. Он и руководитель частной компании, по версии следствия, похитили бюджетные деньги 2путем подписания и предоставления актов выполненных работ за фактически не выполненные работы в рамках государственного закупа по объекту «Восстановление ограждения и установка предупредительных знаков на рекультивированных объектах урановых месторождений в Мойынкумском и Кордайском районах Жамбылской области».



Расследование ведется также в отношении заместителя руководителя отдела финансирования и финансовой отчетности методического кабинета технического и профессионального образования управления образования акимата Костанайской области. Он подозревается «в подстрекательстве к даче взятки представителя коммерческой организации и завладении путем обмана его денежными средствами в сумме 14 млн тенге якобы за положительное решение вопроса о заключении договоров из одного источника о госзакупках компьютеров на сумму более 370 млн тенге и беспрепятственное подписание актов выполненных работ, которые в свою очередь не входили в его служебные полномочия».

А руководитель центра занятости населения акимата Коксуского района Алматинской области заподозрен в хищении бюджетных денежных средств. По информации Антикоррупционной службы, он и «другие лица» в период с февраля по апрель 2020 года похитили более 700 тыс. тенге, выделенных в рамках государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек», «путем оформления фиктивных документов о трудоустройстве безработных лиц».

Кроме этого, подозревается в получении взяток глава Отрарского государственного археологического музея-заповедника.

«Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении и.о. директора РГКП «Отрарский государственный археологический музей-заповедник». Он подозревается в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге за предоставление в аренду торговой точки находящейся на территории музея», - говорится в сообщении Антикора.

Указывается, что процессуальное задержание не применялось в связи с заявлением ходатайства об ускоренном досудебном производстве.

Расследование по всем фактам продолжается, окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.