В столице на выходных ограничат передвижение людей

Главный государственный санитарный врач столицы выпустил новое постановление, которым вводится временное усиление ограничительных и карантинных мер в городе в выходные дни с 22:00 часов 19 июня до 00:00 часов 22 июня.

Согласно документу, жителям столицы ограничат передвижение по городу как в пешем порядке, так и на личном транспорте. Передвигаться можно только от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы либо служебного удостоверения; в магазин или в аптеку, но в непосредственной близости от места проживания и работы; в медицинские организации по экстренным случаям. Выгуливать домашних животных можно в непосредственной близости от места проживания.

«Жителям города Нур-Султан рекомендуется запастись товарами первой необходимости и лекарственными средствами на период действия дополнительных ограничительных мер. На период временных ограничений лицам старше 65 лет ограничить выход на улицу без крайней необходимости», - указывается в постановлении.

Вместе с тем акимату города, государственным органам, организациям, субъектам предпринимательства независимо от форм собственности поручено с 22:00 часов 19 июня до 00:00 часов 22 июня приостановить деятельность, запретить работу торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, торговой сети (супермаркеты, гипермаркеты), рынков и магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, ярмарок; ресторанов, кафе, фаст-фудов, фудкортов, столовых и других мест общественного питания, кроме находящихся на открытом воздухе с количеством посадочных мест не более 50-ти и сервис доставки. Также под запрет попадают фитнес-центры, фитнес-клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы, бассейны, SPA-центры, SPA-салоны, салоны красоты, парикмахерские, ногтевые студии, барбер-шопы, солярии, массажные центры и прочие подобные объекты сфер услуг; общественные бани, бассейны, сауны – все эти объекты не будут работать в выходные.

Также будут закрыты СТО, автомойки, шиномонтажный сервис, магазины автозапчастей, строительные компании, за исключением тех, где имеются общежития на строительных площадках с возможностью обеспечения режима работы без выхода за пределы стройплощадки, а также обменники.

Руководителям организаций и субъектам предпринимательства поручено перевести максимально сотрудников на удаленный режим работы, организовать развозку и обеспечить сотрудников справками с места работы.

Вместе с тем установлен график работы для продуктовых магазинов и минимаркетов – с 10 утра до 5 вечера.