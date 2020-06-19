Он продолжит работать удаленно
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Вице-министр труда и соцзащиты населения Ерлан Аукенов заразился коронавирусом
фото elorda.info

Вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов сообщил, что заразился коронавирусом.

«Сегодня у меня вышел положительный тест. Заболел этим вирусом. Ощущения не из «приятных». Буду лечиться и самоизолироваться», - написал Аукенов в Facebook, подчеркнув, что «даже принятые по максимуму меры не помогли, а лишь отсрочили этот момент».

Говоря о своем состоянии, он отметил: «Как будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил».

Аукенов сообщил, что продолжит работать удаленно.

«Работать буду продолжать удаленно. Zoom уже как рабочий кабинет стал. Три месяца работы онлайн подготовили меня к этому», - написал вице-министр.

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