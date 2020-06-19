Еще восемь пациентов умерли от коронавируса в Казахстане

Минздрав сообщил о смерти еще восьми человек от последствий коронавируса в Казахстане.

В Туркестанской области скончались женщины в возрасте 62 и 70 лет и 58-летний мужчина. В Шымкенте умерла 58-летняя женщина. В столице умерли женщины в возрасте 62, 66 и 68 лет и 70-летний мужчина. Ведомство, как и в предыдушие дни, не сообщает никакой другой информации о пациентах, кроме их возраста.

В столице число смертельных случаев от коронавируса выросло до 29, в Шымкенте - до 13, в Туркестанской области - до 8.

С начала этой недели Минздрав сообщил о смерти 37 пациентов - это практически вдвое больше, чем за всю предыдушую неделю.

Накануне и.о. министра здравоохранения Ляззат Актаева, отвечая на вопрос Vласти, сообщила, что с начала эпидемии 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, непосредственно от коронавируса в Казахстане умерло 113 человек, еще 54 зараженных COVID-19 умерли от других болезней. Общее число смертей заболевших коронавирусом составляет к этому моменту 167.