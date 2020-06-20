1 048 заразившихся коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1 048 случаев коронавируса: у 428 пациентов проявлялись симптомы болезни, выявлено также 620 бессимптомных носителей, сообщила пресс-служба Минздрава. Это меньше, чем стуками ранее.

В Карагандинской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса за сутки (выявлено 60 человек с симптомами и 115 бессимптомных), в столице – 125 случаев (79 симптомных и 46 бессимптомных), в Западно-Казахстанской области – 93 случая (26 человек с симптомами и 67 бессимптомных носителей вируса), в Алматы – 78 случаев (34 с симптомами и 44 бессимптомных), в Алматинской области – 70 случаев (11 симптомных и 59 пациентов без симптомов), в Шымкенте – 67 случаев (23 случая с симптомами и 44 бессимптомных), в Туркестанской области – 63 случая (36 человек с симптомами болезни и 27 без них), в Восточно-Казахстанской области – 57 случаев (34 пациента выявлены с симптомами болезни и 23 без них), в Жамбылской области – 53 случая (19 пациентов с симптомами и 34 – без них), в Костанайской области – 52 случая (20 симптомных и 32 бессимптомных пациента), в Акмолинской области – 50 случаев (22 симптомных и 28 бессимптомных заболевших), в Северо-Казахстанской области – 45 случаев (26 больных с симптомами и 19 бессимптомных носителей вируса), в Атырауской области – 33 случая (7 пациентов в симптомами болезни и 26 бессимптомных), в Павлодарской области – 31 случай (у 12 больных симптомы проявились и 19 бессимптомных заболевших), в Мангистауской области – 26 случаев (10 с симптомами болезни и 16 бессимптомных носителей), в Кызылординской области – 16 случаев (7 симптомных и 9 бессимптомных заболевших), в Актюбинской области – 14 случаев (в 2 случаях симптомы есть, в 12 – бессимптомная форма).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлен 8 229 бессимптомных пациентов.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 25 008 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 16 779 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 8 пациентов от коронавируса, 272 человека выписаны из больниц после выздоровления.