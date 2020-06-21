Общее число летальных случаев в стране выросло до 120
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Еще два пациента с коронавирусом умерли в Алматы
Фото Дулата Есназара

Минздрав сообщил о смерти еще двух пациентов от последствий коронавируса.

Оба пациента умерли в Алматы, это мужчины в возрасте 60 и 63 лет. Ведомство, как и в предыдушие дни, не сообщает никакой другой информации о пациентах, кроме их возраста.

Число смертельных случаев от коронавируса в Алматы выросло до 20, еще, как минимум, 22 пациента, зараженных коронавирусом, умерли от других болезней.

С начала этой недели Минздрав сообщил о смерти от коронавируса 44 пациентов - вдвое больше, чем за прошлую неделю.

Всего от последствий коронавируса в Казахстане умерло 120 человек. Кроме того, как сообщила в четверг и.о. министра здравоохранения Ляззат Актаева с начала эпидемии 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 174.

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