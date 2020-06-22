Еще один аким заразился коронавирусом

Аким города Туркестан Рашид Аюпов сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом он написал в Instagram .

«К сожалению, ковид не обошел и меня стороной. Несколько дней назад, почувствовав недомогание, обратился за помощью к врачам. Сегодня пришли результаты анализа ПЦР, подтверждающие мои опасения. Состояние относительно удовлетворительное. Работа такова, что ежедневно приходится посещать места скопления людей. И несмотря на все предпринятые меры предосторожности, всё-таки заразился коронавирусом. Надеюсь, в скором времени быть снова в строю. Берегите родных и себя», - написал он.

На данный момент Аюпов находится дома на самоизоляции.

Сегодня стало известно, что аким Алматинской области заразился коронавирусом, заболевание у него протекает бессимптомно. До этого коронавирус был подтвержден у акима Темиртау, он уже выздоровел.