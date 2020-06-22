Первым вице-министром здравоохранения Казахстана назначен Алексей Цой

Сообщается, что Алексей Цой будет исполнять обязанности министра здравоохранения на период лечения Елжана Биртанова. Отметим, что ранее обязанности министра исполняла вице-министр ведомства Лязат Актаева.

Алексею Цою 43 года, он уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса «Данекер», Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук. В разные годы работал хирург-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины Национального научного медицинского центра, генеральным секретарем общественного объединения «Евроазиатское респираторное общество», директором Центра внедрения современных медицинских технологий управления делами президента РК, начальником медицинского центра управления делами президента, был главным врачом городской больницы №1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития, вице-министром здравоохранения РК. С февраля 2019 года руководил медицинским центром управделами президента.