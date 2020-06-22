Еще семь пациентов умерли от коронавируса в Казахстане

В столице скончалось шестеро пациентов - мужчины в возрасте 45, 53, 58 и 64 лет и женщины в возрасте 53 и 69 лет. В Костанайской области умер 71-летний мужчина. Ведомство не сообщает никакой другой информации о пациентах, кроме их возраста.

В понедельник руководитель управления здравоохранения столицы Сауле Кисикова сообщала, что 50 пациентов в городе подключены к аппаратам ИВЛ, в тяжелом состоянии находится более 120 пациентов с коронавирусом.

Число смертельных случаев от коронавируса в столице достигло 38, в Костанайской области умерли 3 пациента.

Всего от последствий коронавируса в Казахстане умерло 127 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 181.