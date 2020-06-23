Трамп заявил, что из-за экономического спада они «представляют угрозу для занятости» американцев
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США приостановили до конца года выдачу ряда рабочих виз
Фото Ирины Гумыркиной

США приостановили до конца 2020 года выдачу ряда временных рабочих виз. Как пишет РБК, соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп.

По данным Белого дома, под ограничение попали визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий; визы H-4 для членов семей обладателей визы H-1B; сезонные рабочие визы H-2B; визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена. При этом работников, которые уже находятся в США, эти ограничения не коснутся.

«Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необыкновенную угрозу для занятости американских рабочих», - заявил президент США.

Как сообщало ранее министерство труда США, на фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в стране в апреле достиг 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, безработных насчитывалось 20,5 млн человек. В мае уровень безработицы снизился до 13,3%.

В конце апреля Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США минимум на 60 дней, а решение о его снятии или продлении будет принято, исходя из ситуации на рынке труда. Ограничения не коснутся только медицинских и других работников, помощь которых нужна для борьбы с эпидемией коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились свыше 2,3 млн человек, умерли почти 120,4 тыс.

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