США приостановили до конца года выдачу ряда рабочих виз

По данным Белого дома, под ограничение попали визы H-1B, позволяющие работать в США иностранным квалифицированным специалистам, в основном в сфере технологий; визы H-4 для членов семей обладателей визы H-1B; сезонные рабочие визы H-2B; визы L-1 для служебного перевода внутри компании для руководителей, менеджеров и специалистов; некоторые визы J-1 для участников программ культурного и профессионального обмена. При этом работников, которые уже находятся в США, эти ограничения не коснутся.

«Временных работников часто сопровождают их супруги и дети, многие из которых также конкурируют с американскими рабочими. В обычных условиях правильно организованные программы временного трудоустройства могут принести пользу экономике. Но в чрезвычайных обстоятельствах экономического спада, вызванного вспышкой COVID-19, некоторые неиммиграционные визовые программы, разрешающие такую занятость, представляют необыкновенную угрозу для занятости американских рабочих», - заявил президент США.

Как сообщало ранее министерство труда США, на фоне пандемии коронавируса уровень безработицы в стране в апреле достиг 14,7%, что стало худшим результатом со времен Великой депрессии, безработных насчитывалось 20,5 млн человек. В мае уровень безработицы снизился до 13,3%.

В конце апреля Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США минимум на 60 дней, а решение о его снятии или продлении будет принято, исходя из ситуации на рынке труда. Ограничения не коснутся только медицинских и других работников, помощь которых нужна для борьбы с эпидемией коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились свыше 2,3 млн человек, умерли почти 120,4 тыс.