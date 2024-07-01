Число китайских туристов в Казахстан увеличилось в 12 раз после введения безвизового режима

С 10 ноября 2023 года по март 2024 года Казахстан посетили 126 тыс. китайских туристов, что больше в 12 раз, чем до того, как между странами начал действовать безвизовый режим. Об этом посол КНР в Казахстане Чжан Сяо рассказал в интервью агентству Kazinform .

«По данным министерства культуры и спорта РК на февраль текущего года, с тех пор как между Казахстаном и Китаем отменили визы, число китайских туристов, приехавших в Казахстан, увеличилось в 12 раз», - сказал посол, уточнив, со ссылкой на МИД Казахстана, что с 10 ноября 2023 года до марта 2024 года число туристов из Китая достигло 126 тыс. человек.

А данные китайских веб-сайтов по бронированию показывают, что с марта этого года количество бронирований авиабилетов из Китая в Казахстан, по сравнению с предыдущим годом, выросло более чем в три раза, добавил Чжан Сяо.

«В настоящее время китайские туристы избрали Казахстан в качестве туристического маршрута, Астана стала для китайских туристов “местом, которое обязательно нужно посетить”. Наряду со столицей, среди китайских туристов популярны Алматы, Шымкент, Актау и другие места», - отметил посол.

Также, по его словам, государственный национальный природный парк Чарын очень популярен среди китайских туристов.

Посол подчеркнул, что вступление в силу соглашения о безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном сделало удобными поездки в обе страны. Кроме того, в марте этого года начался Год туризма Казахстана в Китае, «и Казахстан начал превращаться в развивающееся популярное туристическое направление для китайцев». Он также напомнил, что в сентябре прошлого года Китай выступил с инициативой создания Альянса туристических городов Шелкового пути. И три казахстанских города – Конаев, Шымкент и Туркестан – стали первой партией членов Альянса.