Южная Корея заявила о начале второй волны коронавируса в стране

Южная Корея заявила о начале второй волны распространения коронавируса в стране, а Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения за сутки: 183 тыс. случаев, из них более 50 тыс. приходятся на Бразилию, пишет Русская служба ВВС . Также растет число зараженных в Индии – страна занимает четвертое место в мире по заболеваемости.

Основным очагом распространения инфекции в мире сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число заболевших в Индии и Пакистане.

В Бразилии, по данным Университета Джонса Хопкинса, заболели свыше 1,1 млн человек, зарегистрировано уже 51,2 тыс. смертей. Страна занимает второе место в мире по обоим показателям. При этом эксперты говорят, что это еще не пик – он наступит не раньше, чем через несколько недель. По числу заболевших и скончавшихся Бразилия уступает только США – там зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев заражения и почти 120,4 тыс. летальных случаев.

В Индии число случаев заражения в минувшее воскресенье превысило 410 тыс., а уже к этому моменту достигло порядка 425,3 тыс., страна занимает восьмое место в мире по летальным исходам. От COVID-19 в этой стране умерло уже почти 13,7 тыс. человек. При этом, согласно статистике, чаще умирают женщины. Две недели назад индийские власти ослабили режим карантина, и число зараженных начало расти быстрее. По прогнозам экспертов, пик эпидемии в Индии придется на сезон дождей, продолжающийся с июля по сентябрь.

В Пакистане с начала эпидемии коронавирусом заразились уже более 181 тыс. человек, скончались из них почти 3,6 тыс.

В понедельник власти Южной Кореи заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна распространения коронавирусной инфекцией, и предположительно, она началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая. В городе Тэджон ввели более жесткие меры социального дистанцирования, закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки. Также закрыты 22 церкви христианской секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи». При этом власти уже предупредили, что будут ужесточать ограничения, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых случаев заражения. С начала эпидемии в Южной Корее зарегистрировано 12,4 тыс. случаев заражения, скончались 280 человек.

Между тем COVID-19 был обнаружен сразу у нескольких участников выставочного турнира Adria Tour, организованного сербским теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Матчи проходили в сербской столице Белграде, а также в хорватском курортном городе Задар. О положительном тесте на коронавирус сообщил хорватский теннисист Борна Чорич, у него заболевание протекает бессимптомно. Ранее COVID-19 был подтвержден у болгарского теннисиста Григора Димитрова, а также у фитнес-тренеров Димитрова и Джоковича. По данным Би-би-си, Джокович и приглашенные им теннисисты не соблюдали меры социального дистанцирования во время матчей в Задаре. Они играли в баскетбол, посещали местные школы и веселились в местных ресторанах. До этого Джокович говорил, что не хотел бы делать прививку от коронавируса.

На фоне новой вспышки заражений Португалия вновь вводит ряд ограничений в Лиссабоне. Это запрет собираться группами больше 10 человек и распивать спиртные напитки в общественных местах, сокращение рабочих часов магазинов в наиболее пострадавших районах. Несмотря на то, что Португалия сравнительно рано ввела ограничительные меры, за время пандемии в стране зарегистрировано 39,4 тыс. случаев заражения и более 1,5 тыс. смертей.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заразились коронавирусом свыше 9 млн человек, умерли 471,5 тыс. заразившихся.

В США общее число зараженных превысило 2,3 млн, в России – 591,4 тыс., в Великобритании – 306,7 тыс.. Перу вышла на шестое место в мире по заболеваемости – здесь зарегистрировано 257,4 тыс. случаев, в Чили – 246,9 тыс. заразившихся, страна занимает седьмое место в мире. Испания и Италия теперь находится на восьмом и девятом местах соответственно: 246,5 тыс. и 238,7 тыс. случаев заражения соответственно. Десятку наиболее пострадавших от пандемии стран замыкает Иран – 207,5 тыс. случаев заражения. Франция и Германия находятся после – порядка 197,4 тыс. случаев и 197,7 тыс. случаев соответственно.

По числу летальных случаев США занимают первое место в мире – порядка 120,4 тыс., Великобритания занимает третье место – 42,7 тыс. В Италии скончались 34,6 тыс. заболевших, во Франции – 29,6 тыс., в Испании – 28,3 тыс. В Мексике – около 22,6 тыс. страна на седьмом месте в мире по числу смертей, в заразились всего 185,1 тыс. человек. В Иране, который находится га девятом месте, умерли 9,7 тыс. заболевших. Замыкает десятку стран, где больше всего умерли от коронавируса, Бельгия – порядка 9,7 тыс., а заразились в стране 60,5 тыс. человек.