Еще у 1,3 тыс. казахстанцев выявили коронавирус за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 315 заболевших коронавирусной инфекцией: у 499 человек проявились симптомы болезни, еще 816 человек – бессимптомные носители, сообщает Минздрав. Это меньше, чем сутками ранее, когда был установлен рекорд – 1 471 заболевший.

Больше всего новых случаев за понедельник зарегистрировано в Атырауской области – 160 (35 больных с симптомами и 125 бессимптомных), в Карагандинской области – 137 случаев (53 симптомных больных и 84 бессимптомных носителя), в столице – 117 случаев (59 больных с симптомами и 58 бессимптомных), в Шымкенте – 116 случаев (61 симптомный больной и 55 бессимптомных носителей), в Алматинской области – 99 случаев (14 больных с симптомами и 85 бессимптомных), в Костанайской области – 95 случаев (33 человека с симптомами болезни и 62 бессимптомных носителя), в Алматы – 88 случаев (39 симптомных и 49 бессимптомных), в Западно-Казахстанской области – 73 случая (у 29 человек симптомы болезни проявились, у 44 – бессимптомная форма), в Жамбылской области – 72 случая (16 симптомных больных и 56 бессимптомных), в Актюбинской области – 63 случая (25 с симптомами болезни и 38 бессимптомных носителей), в Акмолинской области – 62 случая (21 с симптомами и 41 бессимптомный), в Кызылординской области – 57 случаев (17 с симптомами и 40 бессимптомных заболевших), в Туркестанской области – 47 случаев (22 больных с симптомами болезни и 25 бессимптомных носителей), в Северо-Казахстанской области – 46 случаев (21 симптомный и 25 бессимптомных), в Восточно-Казахстанской области – 41 случай (31 пациент с симптомами болезни и 10 бессимптомных больных), в Павлодарской области – 35 случаев (21 человек с симптомами болезни и 14 бессимптомных носителей), в Мангистауской области – 7 случаев (2 больных с симптомами болезни и 5 бессимптомных).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 10 625 бессимптомных пациентов.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 28 856 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 18 231 случай – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти еще 7 пациентов от коронавируса, 261 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 11 158, а летальных случаев – 127.