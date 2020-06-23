Новый нефтяной фонтан забил в Мангистауской области

В ходе геологоразведочных работ на разведочном блоке Бектурлы Восточный в Мангистауской области получен фонтанный приток нефти, сообщает во вторник пресс-служба АО НК «КазМунайГаз».

По сообщению нацкомпании, фонтанный приток нефти дебитом до 100 кубометров в сутки при 12 мм штуцере получен в результате комплексного геолого-геофизического изучения исторических данных, бассейнового моделирования, высокотехнологичных сейсморазведочных работ и оптимального размещения поисково-разведочной скважины БВ-1 из среднеюрского интервала.

Кроме того, нефть получена на предыдущих объектах испытания через отбор проб со средней и нижней юры, а также получены признаки углеводородов в триасовых отложениях.

«В настоящее время продолжается комплекс промыслово-геофизических и гидродинамических исследований с целью получения дополнительной информации о свойствах нефтегазового горизонта», - отмечают в «КазМунайГазе».

Участок Бектурлы Восточный расположен на территории Каракиянского района Мангистауской области в непосредственной близости от действующих нефтегазовых месторождений, таких как Узень-Карамандыбас, Жетыбай, Бектурлы, Восточный Жетыбай, Актас. Оператором проекта на участке Бектурлы Восточный является ТОО «Becturly Energy Operating» – совместно-контролируемая организация АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Кокел Мунай».