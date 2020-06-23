90% сотрудников Наццентра тестирования заразились коронавирусом
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Заражением сотрудников наццентра объяснили задержки результатов ПЦР-тестов в Атырауской области
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Задержки выдачи результатов ПЦР-тестов в Атырауской области объясняются тем, что лаборатории не успевают обработать все взятые образцы. Кроме того, не хватает специалистов, так как только в Национальном центре тестирования региона коронавирусной инфекцией заразились 90% сотрудников, сообщает акимат области во вторник со ссылкой на заместителя руководителя здравоохранения Гульнафис Танбаеву.

«Из полученных 29 620 ПЦР-тестов на сегодня сделано 20 238 тысяч. Сейчас поступает много жалоб по поводу срока получения результата теста. Хочу объяснить, что лаборатории не успевают обработать все взятые образцы. Специалисты работают круглосуточно. В Национальном центре экспертизы коронавирусной инфекцией заболели 90% сотрудников. Сейчас они получают все необходимое лечение. У всех есть семьи, пожилые родители, родственники. Поэтому прошу население отнестись к этому с пониманием», - сказала Танбаева, объясняя, почему люди по нескольку дней не получают результаты ПЦР-теста.

В пресс-службе акимата также отметили, что накануне компания «Тенгишевройл» и управление здравоохранения области заключили договоренность о передачи ПЦР-аппарата на баланс частной клинике «Caspian Medical».

«В ближайшее время, после соблюдения всех необходимых условий для полноценной работы лаборатории, в клинике можно будет сдавать тесты на COVID-19 и получать результаты. На данный момент обработкой ПЦР-тестов занимается медицинская лаборатория «Invivo», - уточнили в акимате области.

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