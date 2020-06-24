В центре занятости Алматы упростили процедуру регистрации безработных

«На сегодняшний день, чтобы исключить большое столпотворение людей, мы открыли в пяти районах при акиматах пункты приема. То есть наши специалисты сидят на приеме, оказывают все 4 услуги, которые оказываются здесь, в центральном офисе. В Алатауском районе в атлетической деревне блок 24, открыт прием, и я прошу жителей Алатауского района обращаться именно туда за консультацией и за всеми услугами. Бостандыкский район – при акимате района открыт кабинет, где ведется прием, Ауэзовский район – также ведут прием наши специалисты в здании акимата Ауэзовского района. Жетысуский район – это здание «Коргау», здание ЦОНа, и Наурызбайский район – в акимате Наурызбайского района», - сказала Иманкулова на брифинге в среду.

Также она сообщила, что «поскольку очень большой поток людей обращается в центр занятости», то они упростили регистрацию.

«То есть если он обращается как лицо, ищущее работу, и готов пойти на постоянную работу или на временную работу, на второй рабочий день мы даем ему направление. При первоначальном обращении он обращается только с удостоверением личности. Если он направляется на молодежную практику, то сразу же молодой человек приходит с удостоверение личности и с дипломом. Если раньше проходили две процедуры регистрации: первая – это лицо ищущее работу на десятый рабочий день только мог получить статус безработного, то сейчас молодой человек обращается с удостоверением и с дипломом и в первый рабочий день, как только он к нам обратился, он получает первую регистрацию лица, ищущего работу. На следующий день мы сразу выдаем направление. И также все остальные направления: социальные рабочие места, также людей, которых мы направляем на предприятия, они также проходят процедуру в упрощенном порядке: предоставляют удостоверение личности, при наличии – трудовая книжка и заявление. Если у этого человека, которого мы направляем на общественные работы, нет трудовой книжки или диплома, он просто обращается с удостоверением личности. И также все эти три направления: с одной процедуры лица, ищущего работу, и статус безработного мы оформляем за два рабочих дня», - пояснила Ибрагимова.

Комментируя большое скопление людей в центральном офисе, где создается риск заражения коронавирусом, она заявила, что «соблюдены все меры безопасности, есть социальное дистанцирование, постарались исключить все моменты, чтобы люди могли спокойно ждать свою очередь». Вместе с тем она отметила, что «сейчас поток людей уменьшился», так как в районах появилась возможность принимать людей.

«И сейчас такого большого потока людей уже нет, спала очередность, и мы сейчас соблюдаем все нормы безопасности», - сказал директор центра занятости.

В целом, по ее информации, ежедневно обращаются от 200 до 500 человек, на сегодняшний день «на активные меры» направлены около 7 тыс. человек, а с учетом постоянных рабочих мест трудоустроено порядка 12 тыс. человек.

Иманкулова сообщила, что поток обращений на момент карантина увеличился почти в 2 раза.

Также она отметила, что сегодня большой популярностью пользуются временные рабочие места и общественные работы – те направления, где не требуется квалификации человека. А программа «Енбек» «предоставляет возможность набрать сотрудников из числа безработных, которые обратились в центр занятости».

«Эта программа удобна и пользуется популярностью как у работодателей, так и у безработных людей», - добавила она.