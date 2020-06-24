В Алматы поликлиники приостановили прием пациентов

В Алматы приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары и прием их в поликлиниках, сообщает Sputnik Казахста н со ссылкой на управление общественного здоровья города.

«Плановая госпитализация и профилактическая работа организаций ПМСП приостановлена. Экстренные операции проводятся, для них ПЦР-тест не требуется», - проинформировали в управлении.

Также продолжается наблюдение и скрининги беременных.

«Казинформ» уточняет, что приостановлены скрининги (профосмотры), плановая стоматологическая помощь, медицинская реабилитация (третий этап), услуги по охране здоровья обучающихся, платные медосмотры, медикосоциальная поддержка, психологическая помощь, оформление документов на медико-социальную экспертизу.

«Срок длительности данных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации», - отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что с 23 июня приостановлена плановая госпитализации и работа поликлиник в столице, а в сегодняшнего дня – в Акмолинской и Алматинской областях.