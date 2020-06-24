В Северо-Казахстанской области на выходные ужесточают карантин

Так, в выходные дни вводится запрет на проведение семейных мероприятий по месту проживания, жителям региона необходимо ограничить визиты и передвижение пешком и на личном транспорте. Передвигаться можно только от дома до работы и обратно, за продуктами или лекарствами в магазины и аптеки в непосредственной близости от дома и работы. Разрешено выезжать в медицинские организации по экстренным случаям и выгуливать домашних животных в непосредственной близости от дома.

Вместе с тем будет приостановлена работа торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов, супермаркетов и гипермаркетов, бизнес-центров, рынков, салонов красоты, парикмахерских и прочих подобных объектов сферы услуг, общественных бань и саун. Также не будут временно работать ЦОНы, кафе и рестораны будут работать только на доставку, закрываются объекты туризма, гостиницы, отели, турбазы, пляжи, образовательные центры, кружки, объекты религиозного поклонения, спортивные и культурные объекты.

Общественный транспорт в выходные дни работать не будет.