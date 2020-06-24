Дефицит жаропонижающих в Атырау объяснили ажиотажем на фоне фейковых рассылок

Фейковые новости стали причиной того, что жители Атырау массово скупают жаропонижающие медпрепараты, сообщает в среду пресс-служба акимата региона со ссылкой на владельца сети местных аптек.

«Ажиотаж начался примерно неделю назад. Если раньше парацетамол в день отпускали до 50 штук, сейчас уходит до 1000 штук в сутки. Люди скупают лекарства, закупаются впрок, и далеко не всегда, когда болеют. Они слушают родственников или друзей или просто читают рассылки фейковые в WhatsApp. Кто-то сказал, что парацетамол поможет. И все начали скупать его. Это точно такая же ситуация, как раньше была с имбирем. Несмотря на то, что у человека может быть просто ангина или диарея», - цитирует пресс-служба акимата Атырауской области директора сети аптек Руслана Сарсенова.

По его словам, население верит фейковым новостям и тому, что в профилактических целях достаточно пропить определенные препараты и в итоге обезопасить себя от заражения коронавирусной инфекцией либо минимизировать последствия болезни. При этом фармацевты не могут запретить людям «покупать лекарства», и лишь заказывают большее количество препаратов.

«Все оптовые компании подстраиваются под нас, через неделю, я думаю, вопрос с дефицитом лекарств решится», - считает глава аптечной сети.

Вместе с тем, в акимате области заверили, что больницы и поликлиники региона обеспечены всеми необходимыми препаратами в полном объеме.

«Управление здравоохранения Атырауской области настоятельно рекомендует населению, что если лечение не будет согласовано с врачами, то оно будет либо бесполезное, либо опасное для здоровья», - подчеркнули в пресс-службе.