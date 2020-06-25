В США вынесли новое обвинительное заключение против основателя WikiLeaks

«Федеральное большое жюри сегодня внесло второе обвинительное заключение, обвинив Джулиана Ассанжа в преступлениях, связанных с предполагаемой ролью Ассанжа в одном из крупнейших хищений секретной информации в истории США», - говорится в сообщении Минюста.

Это обвинение не предусматривает новых эпизодов в дополнение к 18 статьям, которые перечисляются в первом обвинительном заключении, вынесенном в мае 2019 года, но расширяет масштаб сговора вокруг предполагаемых компьютерных взломов, в которых ранее обвинили Ассанжа. По версии обвинения, Wikileaks получила и опубликовала электронные письма, полученные в результате взлома консалтинговой компании Anonymous и хакером, связанным с LilzSec.

В Швеции Ассанжа обвиняют в изнасиловании. В 2011 году Великобритания, где он находился, приняла решение экстрадировать его, после чего основатель WikiLeaks попросил убежища у Эквадора и стал жить в посольстве в этой страны в Лондоне. Шведская прокуратура из-за невозможности допросить Ассанжа закрыла дело в 2017 году, но срок давности по преступлениям истекает лишь в 2020 году. Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа 11 апреля 2019 года в здании посольства после того, как президент Эквадора лишил Ассанжа политического убежища. В итоге суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. 13 мая 2019 года, после того, как Эквадор лишил Ассанжа убежища, в Швеции возобновили в отношении него расследование. Сейчас Ассанж остается в британской тюрьме Белмарш.