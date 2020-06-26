Гражданам Казахстана могут разрешить въезд в Евросоюз с 1 июля

На закрытом заседании в Брюсселе накануне решался вопрос, гражданам каких стран будет разрешен въезд в Евросоюз с 1 июля после открытия международных границ. По данным Euronews , есть два списка: в один войдут страны, из которых въезд будет разрешен, во второй – из которых въезд будет запрещен. Но пока только составлен предварительный первый список, отмечает издание.

Источники сообщают, что США – страна, наиболее пострадавшая от COVID-19 в мире с более чем 2,4 млн случаев, – во втором списке. Однако европейские чиновники в четверг не смогли принять окончательное решение о том, гражданам каких стран будет запрещен въезд после открытия внешних границ, переговоры продолжатся в пятницу.

Euronews получил из дипломатических источников ЕС предварительный список стран, для которых будут открыты границы Европы. Помимо США, в него не вошли также Бразилия, Катар и Россия. Пока в этом предварительном списке – 54 страны, среди них Ватикан, Черногория, Сербия, Украина, Турция, Косово, КНДР, Туркменистан, Китай, Таиланд, Япония, Южная Корея, Грузия, Узбекистан, Индия, Таджикистан, Казахстан, Канада, ряд стран Латинской Америки и Африки.

При этом источники издания подвергли сомнению дату открытия границы 1 июля, предполагая, что соглашения не будут получены вовремя. Кроме того, между странами существуют разногласия в отношении критериев, используемых для принятия этого решения, при этом некоторые утверждают, что данные о COVID-19 не являются надежными. Они просят ЕС по профилактике заболеваний предоставить более подробную информацию, добавив, что списки будут пересматриваться каждые две недели.