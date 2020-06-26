Свыше 1,3 тыс. новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За четверг в Казахстане выявлено 1 348 инфицированных коронавирусом, из них у 465 человек проявились симптомы болезни, еще 883 человека – бессимптомные носители, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев выявлено в Карагандинской области – 166 (46 больных с симптомами и 120 бессимптомных носителей). В Атырауской области зарегистрировано еще 107 случаев (24 человека с симптомами болезни и 83 бессимптомных), в столице – 104 случая (67 с симптомами и 37 бессимптомных), в Алматинской области – 103 случая (15 больных с симптомами и 88 бессимптомных), в Восточно-Казахстанской области – 100 случаев (у 54 человек проявились симптомы болезни, у 46 – бессимптомная форма), в Туркестанской области – 87 случаев (20 симптомных и 67 бессимптомных пациентов), в Шымкенте – 80 случаев (36 симптомных больных и 44 бессимптомных носителя), в Кызылординской области – 75 случаев (19 человек с симптомами болезни и 56 бессимптомных), в Акмолинской области – 72 случая (23 симптомных и 49 бессимптомных), в Костанайской области – 72 случая (25 симптомных и 47 бессимптомных), в Северо-Казахстанской области – 70 случаев (15 больных с симптомами КВИ и 55 бессимптомных носителей), в Мангистауской области – 59 случаев (6 больных с симптомами и 53 бессимптомных), в Западно-Казахстанской области – 54 случая (у 38 человек проявились симптомы болезни, у 16 – бессимптомная форма), в Алматы – 54 случая (19 симптомных пациентов и 35 бессимптомных), в Актюбинской области – 50 случаев (23 симптомных и 27 бессимптомных), в Жамбылской области – 49 случаев (10 больных с симптомами и 39 бессимптомных носителей вируса), в Павлодарской области – 46 случаев (25 с симптомами и 21 бессимптомный больной).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 13 560 бессимптомных больных.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 33 310 случаев заражения. При этом официальной считается цифра в 19 750 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти еще 4 пациента от коронавируса, 338 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 12 220, а летальных случаев – 140.