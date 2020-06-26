Экс-чиновников Алматинской области подозревают в незаконной продаже 191 земельного участка близ аэропорта Алматы

Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится расследование в отношении ряда бывших чиновников, которые подозреваются в незаконной продаже участков в окрестностях села Кызылту Талгарского района и аэропорта Алматы.

«Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области, бывшых главных специалистов ГУ «Аппарат акима Панфиловского сельского округа Талгарского района» по подозрению в совершении в участии в организованной преступной группе», - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

По версии следствия, они в период в 2015 по 2019 годы в составе организованной преступной группы под руководством бывшего акима Панфиловского сельского округа, в окрестностях с.Кызылту Талгарского района и аэропорта г.Алматы незаконно изымали земли государственного фонда и продавали их для строительства жилых объектов. Всего, по данным антикоррупционной службы, таким образом продан 191 земельный участок общей площадью 12, 733 га.

Расследование продолжается, окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

Ранее сообщалось, что в задержан заместитель акима Енбекшиказахского района Рысбеков, который в 2017 году, «занимая должность руководителя отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, незаконно согласовал схему застройки 16 земельных участков, которая явилась основанием для изготовления идентификационных документов и регистрации права частной собственности общей площадью порядка одного гектара, расположенных в Панфиловском сельском округе Талгарского района, вблизи аэропорта города Алматы». Рысбеков был водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, что самолет Bek Air 28 декабря 2019 года сразу после взлета потерпел крушение, пробив бетонное ограждение и врезавшись в недостроенный дом близ территории аэропорта. Как выяснилось позже, постройка была незаконной.