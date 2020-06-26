До 150 выросло число умерших от коронавируса в Казахстане

Еще трое пациентов умерли от последствий коронавируса в Казахстане, сообщила поздно вечером в пятницу пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в Северо-Казахстанской области скончались 65-летняя женщина и 51-летний мужчина, в Восточно-Казахстанской области умер 61-летний мужчина.

В Восточном Казахстане это второй случай смерти от последствий коронавируса, в Северном Казахстане - это первые летальные случаи, о которых сообщил Минздрав.

Ранее в пятницу Минздрав сообщил о смерти семи пациентов в столице.

На этой неделе Минздрав сообщил уже о 30 случаях смерти от коронавируса в Казахстане. Всего с начала эпидемии от последствий COVID-19 в стране умерло 150 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня тогдашний вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 204.