В Казахстане за сутки выявили свыше 1,5 тыс. инфицированных коронавирусом

В пятницу в Казахстане выявлено 1 557 инфицированных коронавирусом, из них 569 человек – с симптомами болезни, еще 988 человек – бессимптомные носители, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев выявлено в Карагандинской области – 184 (48 больных с симптомами и 136 бессимптомных), в Западно-Казахстанской области – 162 случая (40 больных с симптомами и 102 бессимптомных носителей), в Алматы – 156 случаев (73 симптомных и 83 бессимптомных), в Шымкенте – 145 случаев (у 58 человек проявились симптомы КВИ, 87 – бессимптомные носители). В Туркестанской области зарегистрировано 111 новых случаев (59 с симптомами и 52 бессимптомных больных), в Северо-Казахстанской области – 110 случаев (37 человек с симптомами вируса и 73 бессимптомных носителей), в Алматинской области – 106 случаев (17 симптомных и 89 бессимптомных больных), в столице – 97 случаев (47 больных с симптомами и 50 бессимптомных), в Восточно-Казахстанской области – 91 случай (40 человек с симптомами болезни и 51 бессимптомный носитель), в Акмолинской области – 72 случая (20 с симптомами и 52 бессимптомных носителя), в Атырауской области - также 72 случая (все - бессимптомные, регион - единственный, где не выявлено ни одного пациента с симптомами в пятницу) в Костанайской области – 62 случая (по 31 больному с симптомами и бессимптомному носителю), в Актюбинской области – 55 случаев (33 с симптомами и 22 бессимптомных больных), в Жамбылской области – 51 случай (13 больных с симптомами болезни и 38 бессимптомных), в Павлодарской области – 45 случаев (у 37 человек проявились симптомы КВИ, у 8 – бессимптомная форма), в Мангистауской области – 34 случая (5 больных с симптомами и 29 бессимптомных носителей), в Кызылординской области – 26 случаев (11 симптомных и 13 бессимптомных пациентов).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 14 548 бессимптомных больных.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 34 867 случаев заражения. При этом официальной считается цифра в 20 319 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти еще 10 пациентов от коронавируса, 328 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 12 548, а летальных случаев – 150.