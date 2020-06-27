В США зафиксирован рекордный суточный прирост новых случаев коронавируса

В США зарегистрировано 40 870 новых случаев COVID-19 за сутки, что является крупнейшим увеличением за один день с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты Reuters . В результате чего общее число заразившихся достигло 2,475 млн.

ТАСС сообщает, что рекордные темпы распространение инфекции зафиксированы на этой неделе, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Миссисипи, Миссури, Невада, Оклахома, Теннесси, Техас, Флорида и Южная Каролина. В некоторых из них число заражений резко повысилось после частичной отмены введенных ранее ограничительных мер.

Губернатор штата Техас поручил повсеместно закрывать бары к середине дня, а в ресторанах –чтобы ограничивали посещаемость – не более 50% от мощности заведения. Чиновники штата Флорида запретили барам подавать алкоголь. Владельцы ресторанов уже заявили, что если вернутся к 50%-й мощности, «не будет достаточно средств, чтобы платить зарплату персоналу, не говоря уже о счетах».

Флорида выпустила свои новые правила после рекордных 8 942 новых случаев COVID-19. До этого рекордный суточный прирост был 24 июня – 5 511 случай.

В пятницу вице-президент США Майкл Пенс заявил, что рост числа новых случаев заболевания коронавирусом зафиксирован в 16 штатах, в 34 ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Наиболее тяжелая ситуация складывается, в частности, в Аризоне, Техасе и Флориде.

Между тем в Бразилии за сутки выявили 46 860 новых случаев заражения, общее число достигло почти 1, 275 млн, сообщает ТАСС. В последние дни в стране этот показатель остается стабильно высоким: во вторник и четверг было зарегистрировано почти 40 тыс. новых случаев, в среду – более 42 тыс. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 990 человек, общее число смертей превышает 55,9 тыс.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица – здесь заразились 258,5 тыс. человек, умерли свыше 13,9 тыс. Число заражений начало расти после того, как власти объявили в начале июня о постепенном отказе от социальной изоляции и возвращении к прежнему укладу жизни. Это заставило администрацию региона вновь ужесточить ограничения практически во всех районах штата, кроме его столицы и ближайших пригородов.

Вторым очагом стал Рио-де-Жанейро, преодолевший во вторник стотысячную отметку (свыше 108 тыс.) подтвержденных случаев. В регионе из-за коронавируса умерли порядка 9,6 тыс. человек. Третьим по числу инфицированных и умерших является северо-восточный штат Сеара, преодолевший в четверг 100-тысячный порог подтвержденных случаев – порядка 105,3 тыс., скончались более 5,9 тыс. инфицированных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 9,7 млн человек, умерли 493,6 тыс.

США и Бразилия занимают первое и второе место в мире соответственно как по числу заболевших, так и по числу умерших от COVID-19. На третьем месте – Россия, где подтверждено 619,9 тыс. случаев (умерли свыше 8,7 тыс. заболевших). В Индии – 490,4 тыс. случаев заражения (скончались 15,3 тыс. человек), в Великобритании – 310,8 тыс. (умерли порядка 43,5 тыс. инфицированных), в Перу – 272,3 тыс. (8,9 тыс. умерших), в Чили – свыше 263,3 тыс. (более 5 тыс смертей), в Испании – 247,9 тыс. (скончались 28,3 тыс. инфицированных), в Италии – 239,9 тыс. (34,7 тыс. умерших), в Иране – 217,7 тыс. (10,2 тыс. умерших).