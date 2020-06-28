Почти 1,5 тыс. случаев COVID-19 зарегистрировано за сутки в Казахстане

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена еще у 1 486 человек. Из них 461 – с симптомами болезни и 1 025 бессимптомных носителей, сообщает Минздрав.

Лидерами прироста стали Атырауская область – 223 случая (22 больных с симптомами вируса и 201 бессимптомный носитель), Карагандинская область – 185 случаев (48 с симптомами и 137 бессимптомных), Западно-Казахстанская область – 122 случая (44 с симптомами и 78 бессимптомных больных) и столица – 113 случаев (56 с симптомами и 57 бессимптомных). В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 89 новых случаев (у 47 человек проявились симптомы болезни, у 42 – бессимптомная форма), в Алматинской области – 87 случаев (19 больных с симптомами КВИ и 68 бессимптомных), в Акмолинской области – 83 случая (23 больных с симптомами и 60 бессимптомных), в Павлодарской области – 82 случая (44 больных с симптомами и 38 бессимптомных носителей), в Северо-Казахстанской области – 82 случая (19 больных с симптомами и 63 бессимптомных), в Туркестанской области – 80 случаев (у 24 человек проявились симптомы болезни, у 56 – бессимптомная форма), в Шымкенте – 72 случая (16 больных с симптомами вируса и 56 бессимптомных носителей), в Алматы – 68 случаев (40 больных с симптомами и 28 бессимптомных), в Мангистауской области – 50 случаев (5 больных с симптомами и 45 бессимптомных), в Актюбинской области – 49 случаев (28 с симптомами и 21 бессимптомный больной), в Жамбылской области – 42 случая (у 10 человек проявились симптомы КВИ, у 32 – бессимптомная форма болезни), в Кызылординской области – 37 случаев (8 больных с симптомами и 29 бессимптмных), в Костанайской области – 22 случая (8 больных с симптомами и 14 бессимптомных носителей вируса).

Минздрав Казахстана с 3 июня не включает бессимптомных носителей в общую статистику коронавируса. С того момента в стране выявлено 15 573 бессимптомных больных.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 36 353 случая заражения. При этом официальной считается цифра в 20 780 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.

За минувшие сутки Минздрав сообщил о смерти 16 пациентов от коронавируса, 190 человек выписан из больниц после выздоровления, общее число выздоровевших достигло 12 738, а летальных случаев – 166.