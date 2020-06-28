Еще пять пациентов умерли от коронавируса в Казахстане

Минздрав собщил о смерти от коронавируса еще пяти пациентов в Казахстане. В целом за день ведомство сообщило о 12 умерших от последствий COVID-19.

Среди умерших, о которых Минздрав сообщает вечером, - три пациента в Атырауской области - 81-летний мужчина и женщины в возрасте 60 и 77 лет, 71-летний мужчина в Туркестанской области и 57-летний мужчина в Восточно-Казахстанской области.

В Атырауской области число летальных случаев от коронавируса выросло до 6, в Туркестанской области - до 9, в Восточно-Казахстанской области - до 3.

На этой неделе Минздрав сообщил уже о 58 случаях смерти от коронавируса в Казахстане. На прошлой неделе сообщалось о 44 умерших.

Всего с начала эпидемии от последствий COVID-19 в стране умерло 178 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня тогдашний вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 232.

При этом в статистику не включаются многочисленные смерти от пневмонии, о которых регионы сообщают вторую неделю. Местные облздравы уверяли, что тесты на коронавирус у заболевших пневмонией показывали отрицальный результат. Сами пациенты нередко утверждают, что их не тестировали.