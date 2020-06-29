Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от коронавируса скончались более 500 тыс. человек, а всего заразились 10,1 млн.

Больше всего умерших в США – порядка 126 тыс. человек. В десятку стран с наибольшим числом смертей также входят Бразилия – более 57,6 тыс. умерших, Великобритания – 43,6 тыс., Италия 34,7 тыс., Франция – около 30 тыс., Испания – более 28,3 тыс., Мексика – 26,6 тыс., Индия – почти 16,1 тыс., Иран – 10,5 тыс., Бельгия – 9,7 тыс.

А в десятке стран с наибольшим числом заразившихся США – более 2,5 млн человек, Бразилия – свыше 1,3 млн, Россия – 633,5 тыс., Индия – 528,8 тыс., Великобритания – 312,6 тыс., Перу – 279,4 тыс., Чили – порядка 272 тыс., Испания – более 248,7 тыс., Италия – 240,3 тыс. и Иран – более 222,6 тыс.

В России от коронавируса умерли свыше 9 тыс. заразившихся, в Перу – 9,3 тыс., в Чили – 5,5 тыс. В Бельгии с начала эпидемии заразились порядка 61,3 тыс. человек.