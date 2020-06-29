Еще один образовательный телеканал появится в Казахстане к началу учебного года

К началу учебного года в Казахстане появится еще один новый образовательный телеканал. Кроме того, 30 июня будет запущен канал, посвященный отечественной культуре. Об этом в понедельник в ходе отчетной встречи с населением сообщила министр информации и общественного развития Аида Балаева.

«Телеканал «Абай ТВ» запускаем буквально завтра - 30 июня. Он будет входить в телесемейство ТРК «Казахстан» и станет новым нишевым каналом, посвященным богатству и наследию отечественной культуры. Второй телепроект – канал «Аль-Фараби» – запускается на базе агентства «Хабар» к началу учебного года. Канал «Аль-Фараби» станет новой образовательно-просветительской телевизионной платформой с детской и подростковой аудиторией в возрасте от 6 до 18 лет. Актуальность такого канала особенно проявилась в условиях пандемии», - рассказала Балаева.

Кроме того, МИОР запланировал производство 42 телесериалов.

«Среди новинок зрителей ожидают интересные проекты о семейных ценностях, деятельности волонтеров, сериалы, направленные на повышение имиджа педагогов, врачей, полицейских, популяризацию здорового образа жизни», - уточнила она.

В целом в рамках национального плана развития сферы информации на 2020-2022 годы министерство намерено повысить конкурентоспособность отечественных СМИ. В частности, будут пересмотрены подходы государственной поддержки отечественных СМИ. МИОР планирует создать единую систему размещения государственного информационного заказа на республиканском и региональном уровне с внедрением оценки его эффективности и качества, а также реализовать комплекс мер по поддержке отечественных печатных СМИ, развитию цифрового радиовещания и интернет-телевидения, созданию нишевых телеканалов, оптимизации госорганизаций в сфере информации.

«В рамках направления по развитию человеческого капитала будет пересмотрена система подготовки кадров отрасли СМИ посредством совершенствования образовательных программ и профессионального развития, путем развития института менторства, организации обучающих курсов, запуска грантовой программы для молодых работников СМИ. В рамках направления по правовому регулированию сферы информации будут реализованы законодательные меры, направленные на совершенствование отрасли СМИ, определению правового статуса новых субъектов отрасли, расширение возможностей для СМИ по рекламе, совершенствование процедур в сфере телерадиовещания», - перечислила Балаева.

Она также отметила, что для качественного информирования населения о деятельности государственных органов в этом году будет запущен единый портал государственных СМИ.

«Это очень важный шаг, особенно в условиях большого информационного потока, который позволит гражданам получать достоверную информацию, как говорится, «из первых уст», - заключила министр.