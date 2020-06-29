Инфекционный стационар на 400 мест откроют в Атырау

На базе областной больницы Атырау откроют инфекционный стационар на 400 мест, а все отделения медицинского учреждения передислоцируют в другие больницы, сообщает управление здравоохранения Атырауской области.

Как сообщила замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, сегодня при областной больнице открыто 120 провизорных мест, при кардиоцентре – 70 провизорных койко-мест, при поликлинике в поселке Геолог готовится к открытию еще 100 провизорных койко-мест.

«При городских и пригородных поликлиниках планируется открыть в общей сложности 267 провизорных койко-мест. Также мы планируем освободить областную больницу, перевести отделения в другие лечебные учреждения и открыть в ней большой инфекционный стационар на 400 мест», - сказала она.

Всего в регионе зарегистрирован 321 пациент с диагнозом «пневмония», из них в больницы госпитализировано 82,3%, проинформировали в управлении. А с начала эпидемии в Атырауской области зарегистрировано 3 770 заразившихся коронавирусом с учетом бессимптомных больных, которых Минздрав не включает в общую статистику с 3 июня.

Ранее аким региона Махамбет Досмухамбетов сообщал, что учитывая эпидемиологическую ситуацию и большое количество вахтовых работников, в Атырауской области планируется к концу августа построить модульный госпиталь.