Жесткий карантин планируют вернуть в Казахстане

В течение двух дней государственная комиссия разработает меры по внедрению жесткого карантина по аналогии с тем, что действовал весной. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по ситуации с коронавирусом.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», - цитирует Токаева Акорда.

Он отметил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения. В этой связи все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов будет вырабатывать государственная комиссия под руководством премьер-министра.

«Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов», - подчеркнул президент.