Токаев поручил разработать меры, аналогичные действовавшим весной
Жесткий карантин планируют вернуть в Казахстане
Фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

В течение двух дней государственная комиссия разработает меры по внедрению жесткого карантина по аналогии с тем, что действовал весной. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по ситуации с коронавирусом.

«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте-мае текущего года», - цитирует Токаева Акорда.

Он отметил, что межведомственная комиссия не смогла в полной мере обеспечить необходимую оперативную и жесткую координацию, мониторинг и контроль исполнения. В этой связи все решения по борьбе с пандемией, устранению негативных социальных и экономических эффектов будет вырабатывать государственная комиссия под руководством премьер-министра.

«Госкомиссия должна обеспечить централизованный контроль распределения критических ресурсов», - подчеркнул президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Столичные поликлиники с 23 июня временно приостанавливают прием пациентов
Новости
Столичные детские сады закроют с 23 июня
Новости
В столице снова приостановят работу общественного транспорта на выходные
Новости
Жители столицы полностью скупили в аптеках противовирусные препараты и антибиотики
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд по числу выявленных заболевших COVID-19 за сутки
Новости
Алексей Цой стал новым министром здравоохранения Казахстана