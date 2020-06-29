К длительной пандемии коронавируса поручил готовиться президент Казахстана

национальный план по защите жизни и здоровья граждан на среднесрочную перспективу. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания в Акорде.

Казахстан начинает подготовку к длительной пандемии коронавируса, в связи с чем в стране будет разработан

Как сообщает сайт Акорды, Токаев призвал правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В частности, он поручил разработать национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу.

«Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и тем более допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан, - сказал глава государства.

Кроме того, он поручил министрам и акимам пересмотреть бюджеты и отказаться от всех ненужных трат – конференций, круглых столов, торжественных мероприятий, консалтинговых и PR-услуг.

«Эти деньги должны направляться на реальную борьбу с эпидемией», - подчеркнул президент.

Вместе с тем президент отметил необходимость поддержания стабильности цен и доступности продуктов для населения, обеспечения занятости и экономической активности, развития цифровых технологий.

«Планомерно и полноценно должен выполняться комплексный план по восстановлению экономического роста. Эти вопросы должны быть на особом контроле у каждого акима», - резюмировал Токаев.