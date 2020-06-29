Еще пять пациентов умерли от коронавируса в Казахстане

Минздрав собщил о смерти от коронавируса еще пяти пациентов в Казахстане. В целом за день ведомство сообщило о десяти умерших от последствий COVID-19.

Среди умерших, о которых Минздрав сообщает вечером, - три пациента в Западно-Казахстанской области - 82-летняя женщина и мужчины в возрасте 39 и 57 лет, 51-летний мужчина в Шымкенте и 71-летня женщина в Карагандинской области.

В Западно-Казахстанской области число летальных случаев от коронавируса выросло до 10, в Шымкенте - до 15, в Карагандинской области - до 14.

Всего с начала эпидемии от последствий COVID-19 в стране умерло 188 человек. Кроме того, как сообщила 18 июня тогдашний вице-министр здравоохранения Ляззат Актаева, к этой дате 54 пациента, зараженных коронавирусом, умерли, по заключению врачей, от других болезней. В этих случаях, утверждали врачи, коронавирус являлся сопутствующим заболеванием.

Таким образом, общее число смертей заболевших коронавирусом составляет, как минимум, 242.

При этом в статистику не включаются многочисленные смерти от пневмонии, о которых регионы сообщают третью неделю. Местные облздравы уверяли, что тесты на коронавирус у заболевших пневмонией показывали отрицальный результат. Сами пациенты нередко утверждают, что их не тестировали.