Изменить подходы в борьбе с COVID-19 предлагают в Минздраве

В связи с нарастающим напряжением среди населения, резким ростом потребления медицинской помощи и риска ресурсного истощения системы здравоохранения необходимо изменить подходы в борьбе с COVID-19, считает министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой.

«Частная смена международных рекомендаций и подходов по противодействию COVID-19 повлекла за собой определенную утрату доверия населения к действиям государственных органов. Не менее интенсивны изменения в алгоритмах диагностики и лечения COVID-19, что также провоцирует хаотичный закуп лекарств населением в розничной сети аптек и формирует искусственный дефицит для лиц, действительно нуждающихся в лекарственной терапии на амбулаторном уровне. В этой связи возникла необходимость изменения подходов в борьбе с COVID-19 для стабилизации нарастающего напряжения среди населения, резкого роста потребления медицинской помощи, риска ресурсного истощения системы здравоохранения», - сказал новый глава Минздрава на совещании с президентом накануне.

Цой сообщил, что министерством проводится анализ основных проблем, с которыми сталкивается население, а «резкий рост потребления медицинских услуг, высокое сопряжение с риском заражения при оказании медицинской помощи повлек дефицит базовых услуг ПМСП, бригад и автотранспорта скорой медицинской помощи, коечного фонда и лекарственных средств». Также «беспокойство населения и медицинского сообщества связано с неопределенностью сроков продолжительности пандемии, отсутствием в настоящее время эффективных методов лечения и профилактики, усугублением социальной неуверенности в завтрашнем дне», отметил министр. В этой связи ведомство считает необходимым реализовать комплексные меры, «основанные на откровенном разговоре с населением и принятии фактов сосуществовании с COVID-19 в ближайшие годы».

«На основании проведенного анализа основных проблем министерством проработаны 10 первостепенных мер по реагированию на потребности населения. Это разработка простых и понятных памяток о лечении инфекции на амбулаторном уровне; ускорение процедур поставки и закупа лекарственных средств, стимулирование отечественных производителей; повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностики COVID-19 вместе с компьютерной томографией; расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременная поставка тестов; организация заборов тестов мобильной бригадой при вызовах; максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому; внедрение амбулаторных консультаций на лабораторном уровне; оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами; изменение порядка захоронения; повышение эпиднастороженности граждан», - перечислил министр.

Он заверил также, что реализация принципа «Вместе против COVID-19» будет охватывать все уровни адаптации, включая индивидуум, общество, государство, международное сообщество.

«В основу адаптивных мер на уровне индивидуума взята потребность безболезненного возврата населения к безопасной жизни с COVID-19 за счет широкого информирования населения, бережливого отношения к группам риска, обучение повышенным требованиям безопасности. На общественном уровне будут внедряться инструменты социальной и трудовой адаптации, повышение корпоративной ответственности, реализация потенциала информационных технологий. На правительственном уровне необходима разработка системных мер, реализация принципа «Вместе против COVID-19». Требуется четкое разграничение полномочий на центральном уровне и МИО, в том числе формирование финансовых резервов на случай эпидемиологических угроз», - перечислил Цой.

Что касается международного уровня, то здесь Казахстану необходимо самостоятельно обеспечить потребность медицинских организаций в медицинских изделиях, техники, средтвах индивидуальной защиты, лекарственных средствах, подчеркнул министр, считая, что «это также будет способствовать росту экономики страны».

«Постоянное сотрудничество с международными организациями, политика добрососедства позволяет Казахстану стать активным участником научных изысканий эффективных методов борьбы с COVID-19, открытому диалогу с соседними странами о помощи и взаимопомощи, обеспечить бесперебойные поставки импортируемых медицинских товаров. Казахстан благодаря реализации комплексных мер борьбы с пандемией может закрепить себя на международной арене как страна, способная противостоять тяжелым социально-экономическим потрясениям», - заключил глава Минздрава.