Программу «Цифровое образование» запустят в Казахстане

Казахстану необходимо не только готовить кадры с IT-компетенциями, но и адаптировать навыки работающих граждан к цифровизации, повышать их цифровую грамотность. Все казахстанцы должны уметь работать на цифровых площадках, получать электронные услуги, заявил во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин. В этой связи он поручил начать масштабный запуск программы «Цифровое образование» в стране.

«Поручаю министерству образования совместно с министерством цифрового развития и акиматами обеспечить масштабный запуск программы «Цифровое образование». Необходимо разработать программы по обучению цифровым навыкам, подготовки и переподготовки IT-специалистов. Масштабировать опыт передовых вузов по подготовке IT-специалистов в региональные университеты и колледжи. Учесть опыт и предложения Международного финансового центра «Астана» и активизировать работу по обновлению образовательных программ в соответствии с новыми профессиональными стандартами», - сказал Мамин.

В это же время министерству цифрового развития необходимо актуализировать комплекс мероприятий госпрограммы «Цифровой Казахстан». Совместно с операторами связи проработать обеспечение безлимитного доступа к отечественным образовательным ресурсам.

«Необходимо уже к 2025 году довести уровень цифровой грамотности населения не менее 87% и выработать единый алгоритм работы для регионов», - подчеркнул глава кабинета министров.

Акиматам регионов в свою очередь необходимо обеспечить дополнительный закуп современного компьютерного оборудования, кабинетов робототехники и STEM – новой методологии научно-технического обучения – для школ в соответствии с требованиями цифрового обучения.

«Всем госорганам и акиматам регионов необходимо усилить меры по повышению цифровой грамотности граждан», - в целом поручил премьер.