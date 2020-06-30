Глава Минздрава обещает, что тесты на коронавирус поступят в лаборатории в ближайшее время

Для решения проблемы нехватки компьютерных томографов в Казахстане пневмонию будут диагностировать через рентген. Кроме того, для расширения тестирования граждан будут закуплены 20 ПЦР-анализаторов, причем забор материала будут делать, в том числе, бригады скорой медицинской помощи на дому, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Алексей Цой.

«В стране наблюдаются большие очереди на КТ легких. Сегодня в стране функционируют 135 томографов. Пневмония может быть также диагностирована на цифровых рентген-аппаратах, которые являются более доступными и дешевыми по стоимости. Данный метод диагностики будет также включен в клинический протокол диагностики и лечения COVID-19», - сказал Цой.

Он также отметил, что актуальным вопросом для населения остается тестирование на коронавирус.

«Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительством выделен почти миллиард тенге на закуп 1,2 млн тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться, и тесты поступят в ближайшее время», - заверил министр.

Он напомнил, что в Казахстане функционирует 46 диагностических лабораторий, только в столице их пропускная способность - 10 тыс. тестов в день. Вместе с тем планируется дополнительно закупить 20 ПЦР-анализаторов до конца августа, что «позволит в 2,5 раза повысить пропускную мощность в Национальном центре экспертизы и увеличить охват населения тестированием на COVID-19».

«Бригадами скорой помощи будет организован забор тестов на вызовах. В каждом регионе планируется определить требования по охвату населения тестированием на COVID-19, в зависимости от эпидемиологической ситуации», - проинформировал Цой.