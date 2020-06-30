Он заявил, что не следует требовать от сотрудников тест на коронавирус, это неэффективная мера
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Сосредоточиться на профилактических мерах в коллективах призвал работодателей глава Минздрава
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Алия Иксанова, Vласть

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил, что работодателям не следует требовать от сотрудников тест на коронавирус, а лучше сосредоточиться на профилактических мерах внутри коллективов и самостоятельно организовать тестирование работников.

«В постановлении главного санитарного врача таких норм (о предоставлении сотрудниками отрицательных анализов на коронавирус - V) нет, это индивидуальные требования организаций. Данную норму считаем неэффективной в связи с тем, что обеспечить ежедневное прохождение тестов - это практически нереализуемо», - сказал Цой во вторник на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что если организации требуют от своих сотрудников тестов на коронавирус, «то тогда они должны обеспечить сотрудников доступностью этих тестов, создать собственные лаборатории».

«Мы имеем такой опыт, когда крупные организации - строительные, промышленные - создают у себя собственные лаборатории и дают доступ сотрудникам к этим данным. Хотя есть случаи, когда независимо от того, получил ли ты…отрицательный результат ПЦР, данный случай может в дальнейшем иметь подтвержденный результат исследования. Соответственно, лучше сделать акцент на усиление профилактических мер внутри самих организаций, улучшение условий труда, разобщение коллектива, дезинфекционные мероприятия, ношение масок и перевод на дистанционный формат работы», - сказал Цой.

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